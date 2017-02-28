Menbiç’te PKK/PYD İçin ABD Kampı Kuruldu!

»Ana Sayfa»Suriye
28.02.2017 09:05
Menbiç’te PKK/PYD İçin ABD Kampı Kuruldu!
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye ağır silahlar veren ABD, PYD’li militanları eğitmek için PYD’nin kontrolündeki Menbiç’e askerî bir kamp kurdu.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye verdiği üst düzey askerî ve lojistik yardımlar nedeniyle Türkiye’den yöneltilen eleştirilerin hedefi olan ABD’nin yeni dönemde PKK/PYD ile arasına mesafe koyacağı bekleniyordu ancak ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın işbaşına gelmesinin ardından Pentagon tarafından PKK/PYD’ye yapılan yardımın dozu eksilmedi.

Geçtiğimiz hafta içi PKK/PYD’ye zırhlı araç teslim eden ABD, binlerce daha Ak-47 (kaleşnikof) ve bu silahlarda kullanılacak çok sayıda mühimmat göndermeye hazırlanıyor. ABD, PKK/PYD’ye Ak-47’lerin dışında anti tank silahlar da teslim etti.

Meclis Adı Altında Eğitim!

ABD’nin PKK/PYD’ye son yardımları bunlarla da sınırlı değil. Türkiye’nin “kırmızı çizgi” olarak ilan ettiği Fırat’ın batısındaki Menbiç’ten çıkmayan ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ya da Menbiç Askerî Meclisi gibi isimlerle kamufle olmaya çalışan PKK/PYD burada ABD’li özel kuvvetler mensuplarından askerî ve taktik destek de alıyor. Eğitim, Menbiç Askerî Meclisi adı altında veriliyor. Sâdece Menbiç’teki eğtimlere şimdilik 500 kişinin katıldığı bildirildi.

Rakka’da Kullanılabilirler

IŞİD’in PKK/PYD’ye teslim ettiği Menbiç, IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka’ya yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta. Menbiç’teki ABD eksenli askerî eğitimlerde hücum, ilk yardım ve bombalı araçlarla mücadele gibi konular işleniyor. ABD’nin bu militanları Rakka’ya yönelik olası operasyonlarda kullanmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Cihat Arpacık / Yeni Şafak

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