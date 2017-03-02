Menbic’de YPG-ÖSO Cephesi Rejime Teslim

YPG, Özgür Suriye Ordusu'nun Menbic'e ilerlemesini engellemek için rejimle anlaştı. Buna göre, YPG güçleri, Özgür Suriye Ordusu ile olan cephe hattındaki köyleri rejime teslim edecek.

Suriye’nin Menbic ilçesinde bulunan YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), son günlerde sıcak çatışmalara sahne olan Menbic ile El Bâb arasındaki köyleri rejime teslim edeceğini açıkladı.

ABD tarafından desteklenen SDG, köylerin rejime teslim kararının Rusya ile yapılan bir anlaşma sonucunda verildiğini belirtti.

Bu gelişmenin hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. YPG'nin ÖSO ile cephe hattındaki köyleri rejime bırakacağı yönündeki açıklamaya ihtiyatlı yaklaşan Çavuşoğlu, bunu şimdilik bir iddia olarak değerlendirdi. Çavuşoğlu, "YPG Menbic'den çekilmezse biz vuracağımızı söyledik" diye de ekledi.

Fırat Kalkanı'nda istikâmet Menbic

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bâb'ın alınmasının ardından yeni hedefin Menbic olacağını söylüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Bâb'dan sonraki istikâmet Menbic" demişti.

Türkiye destekli ÖSO birlikleri Çarşamba günü bu hattaki iki köyü, YPG ile bağlantılı grupların elinde almıştı.

Suriye Demokratik Güçleri'nin Menbic Askeri Konseyi sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Menbic çevresindeki köylere Türk ordusu ve ÖSO güçleri tarafından büyük bir saldırı var. Menbic'in batısındaki sekiz köy ağır bombardıman altında" demişti.

Kaynak: Reuters