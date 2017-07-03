Memurun Zamlı Maaşları Belli Oldu
Maliye Bakanlığı, enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 2,92 artış ile kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığını açıkladı.
Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükseldiği bildirildi.
Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.
Bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatılan açıklamada, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 3 artış sağlandığı belirtildi.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 4,73 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 genel zam öngörüldüğü, bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 5,89 gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada, gerçekleşen söz konusu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükselmiştir. 2017 yılı temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 6,92 artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 750 liradan bin 871 liraya yükselmiştir. Bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,89 oranında artış sağlanmıştır. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 402 liradan bin 485 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı ise bin 256 liradan bin 330 liraya yükselmiştir.
Söz konusu artışlarla birlikte 2017 yılının tamamında kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 10,1, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise kümülatif bazda yüzde 10,9 zam yapılmıştır."
Açıklamaya göre, söz konusu artışlar neticesinde 2017 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları şöyle:
UNVANLAR
Derece
NET GÖREV AYLIĞI
2017 Ocak
2017 Temmuz
MÜSTEŞAR
1/4
9.787
10.435
GENEL MÜDÜR
1/4
8.589
9.153
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)
1/4
4.509
4.807
MEMUR - (Üniversite mezunu)
9/1
2.773
2.951
ÖĞRETMEN
1/4
3.473
3.699
KAYMAKAM
1/4
7.875
8.406
BAŞKOMİSER
3/1
4.506
4.804
POLİS MEMURU
8/1
3.942
4.201
UZMAN DOKTOR
1/4
5.255
5.605
HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)
5/1
3.373
3.592
MÜHENDİS
1/4
4.603
4.908
TEKNİSYEN-(Lise mezunu)
11/1
2.887
3.073
PROFESÖR
1/4
7.417
7.916
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
4.369
4.657
VAİZ
1/4
3.610
3.846
AVUKAT
1/4
4.394
4.684
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
2017 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla en düşük emekli aylıkları (lira) şöyle:
Gruplar
2017 Ocak
2017 Temmuz
En Düşük Emekli Aylığı
Memur Emekli Aylığı
1.750
1.871
SSK Emekli Aylığı
1.402
1.485
Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı
1.256
1.330
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