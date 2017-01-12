Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor
Kamu çalışma reformunun bir an önce yapılması gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Reform tamamlanırsa, millet adına yapılabilecek en büyük reform olacak" dedi. Reformla ilgili bu yıl paydaşlarla çalışacaklarını belirten Müezzinoğlu, "Reformu bütün olarak yapmak en iyisi. Paydaşlarla bunu çalışacağız. 657'likler, işçiler, yarı zamanlı hizmet alımı, taşeronlar, 4/ a, b, c hepsini kapsayacak şekilde kamu çalışanı reformu olmalı.
Memuriyet güvencesinin tek başına kriter olmayacağını anlatan Müezzinoğlu, "Güvence artı ne olmalı. Terfi nasıl olmalı. Memuru bugün aldık 30 yıl sonra da bizim memurumuz mu, kendisini geliştirmiş mi, alanındaki gelişmeleri takip edip etmediğine bakmalıyız. Milletimiz kendi alanlarındaki gelişmeleri dünya ile yarışacak şekilde takip edebilmeli. Bu performans 5 yılık olabilir, ya da belli dilimlerle kendisini değerlendirir, buna da güvence konulur olur. Ama tek başına 'memuriyete gireyim, güvencem olsun' olmaz" şeklinde konuştu.
İŞSİZLİK FONU, VARLIK FONU İLE BİRLEŞMEYECEK
İşsizlik sigortası fonu Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak mı?" yönündeki bir soruya da Bakan Müezzinoğlu, "Öyle bir plan yok" dedi. TBMM'ye sunulan Esnaf ve Ahilik Fonu'nun da Varlık Fonu'na aktarılmayacağını dile getiren Bakan Müezzinoğlu, "İşsizlik sigortası fonuna çok benzer bir uygulama olacak. İşsizlik fonunda yüzde 3 prim ödeniyor. 4/a bağ-kurlumuz ise yüzde 2 prim ödeyecek. Esnafımız 720 gün kalıp prim ödedikten sonra iflas ve kapama durumunda bundan yararlanabilecek. Yatırdığı prim ve süresine göre 6, 8, 10 ay geriye dönük en az asgari ücretin yüzde 40'ı en çok yüzde 80'i oranında yani 711 lira ile 1402 lira arasında bir ücret alabilecek" dedi.
Bakan Müezzinoğlu gündemdeki konulara açıklık getirdi
Esnaf fonunun nemalandırılmasında bir zarar öngörmediklerini belirten Müezzenoğlu, "60 milyon liralık zarar ancak esnaflarımızın yüzde 6 iflas durumunda ortaya çıkıyor. Bizim iflas oranlarımız yüzde 4 mertebesinde. En kötüsü ise yüzde 8 iflas. Yüzde 4 iflasta nemalandırmada 1,5 milyar liralık bir artış bile görülüyor" değerlendirmesi yaptı.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- CHP'liler 5. Madde Oylamasına Katılmıyor
- CHP TBMM'de Kürsüyü İşgal Etti, Kavga Çıktı
- Filistin Direnişi Haklı ve Meşrudur
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 4. Maddesi de Kabul Edildi
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- Memur ve Sözleşmelilerin Yemek Ücretleri Belirlendi
- İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi
- Ahmet Davutoğlu, Darbeleri Araştırma Komisyonu'na Konuştu
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- Anayasa Değişiklik Teklifinin 5. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- Obama Kendisini Birçok Alanda “Başarılı” Görüyor!
- ABD Uçakları Bugün de Şam’ın Fethi Cephesi’ni Hedef Aldı: 12 Şehid
- Pragmatist, Ilımlı, Reformist, Zengin: Rafsancani
- Salih Müslim: ABD Silah Veriyor, Rusya Büromuz Çalışıyor!
- 'Suriye Meselesinde Erdoğan'la Tekrar Çalışmalıyız'
- Rafsancani’nin Cenazesinde Muhalifler Gövde Gösterisi Yaptı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim