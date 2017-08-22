Memur Zammında İmza Töreni

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı. Sağlanan anlaşmaya ilişkin imza töreni yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecek.

En düşük memur maaşı 2929 TL oldu

En düşük memun maaşı 2018 ilk yarısında 2929, ikinci yarıda 3198 TL. Kümülatif zam 2018 7.6 2019 9.2 artış gerçekleşti. Kümülatif toplam artık yüzde 17.54 zam yapmış durumdayız.

En düşük 2019 memur emeklisi maaşı 2093 liraya yükselmiş durumda. İnşallah gerekli şekilde kamu çalışanları için daha olumlu adımlar atarız.

440 teklif maddesi üzerinde müzakere sürdürdük. Bunun sonucunda imza törenini gerçekleştireceğimiz sözleşme metninde 258 maddede uzlaşma var. En yüksek uzlaşma rakamı bu. 50 maddede çok ciddi oranlarda iyileşme var.

Hac görevine izin

Kamu çalışanı emeklinin beklentisi gözardı edilmedi.

Engelli personele çocuk yardımı miktarı artırıldı.

Helal gıda sertirikalı ürünler kamuda özendirilecek.

İzni kalmayan personele Hac döneminde 20 gün izin verilecek.

Öğretim yılına hazırlık ödeneklerinde artış var. Bizlerden çok beklenen konulardan olan meteoroloji gibi personellere ilave havacılık tazminatı verilmesini sağladık. Fazla çalışmalarına katılan emekçilerin ücretlerini artırdık.

Kreş imkanlarının geliştirmeye çalıştık. Arazide çalışan kamu görevlilerine yönelik, vergi daireleri gibi yoğunlukta çalışan vatandaşlarımıza önemli düzenlemeler hazırladık. Bayram ve özel günlerde mesai yapan memurlarımızın mesailerini artırdık. Bunun gibi birçok kamu kuruluşlarında görev yapan kardeşlerimiz için önemli düzenlemeler söz konusu.

Bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz.

4. Dönem Toplu Sözleşmemizin tüm emek dünyamıza, çalışanlarımıza, emeklilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.

Memur-Sen Başkanı'ndan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yaptı.

Yalçın "Süreç uzlaşı ile sonuçlanmıştır, hayırlı olsun. Gelinen nokta her iki tarafın da memnuniyetiyle sonuçlanmış durumda" dedi.

Kaynak: Yeni Şafak