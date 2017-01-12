Memur ve Sözleşmelilerin Yemek Ücretleri Belirlendi
Memurlardan ve kamu idarelerinde çalışan sözleşmeli personelden alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi.
Maliye Bakanlığı’nın “2017 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” Resmî Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, tebliğin yürürlüğe gireceği 15 Ocak’tan 14 Ocak 2018 tarihine kadar olan dönemi kapsayan sürede ek gösterge durumlarına göre memurlardan günlük 1,18 lira ile 4,59 lira, sözleşmeli personelden de brüt maaş tutarlarına göre günlük 1,41 lira ile 5,50 lira arasında değişen tutarlarda günlük öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.
Etiketler: öğle yemeği bedeli
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Memur ve Sözleşmelilerin Yemek Ücretleri BelirlendiMemurlardan ve kamu idarelerinde çalışan sözleşmeli personelden alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi.
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