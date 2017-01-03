Memur ve Emeklilerin Zamlı Maaşları Belli Oldu
Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058'e, taban aylık katsayısı 1,503595'e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.
Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 3,04 artış meydana geldi.
12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3,3 oldu.
7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin temmuzda 3 bin 7 lira olan maaşı 99 lira yükselerek 3 bin 106 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı da 124 lira artışla 3 bin 942 liraya çıktı. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin maaşı yaklaşık yüzde 3,3, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaşı ise yüzde 3,2 arttı.
Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 5 bin 257,87 liraya yükseldi.
Emeklilerin maaşları
Bu arada, memur emeklileri de maaşlarını toplu sözleşme gereği yüzde 3 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emekliler ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu olan yüzde 4,73 zamlı alacak.
Devlet memurları ve sözleşmeliler, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
Bu çerçevede söz konusu rakamlar içinde, eş için, 2016 yılı ikinci yarısında 199,01 lira, 2017 yılı ilk yarısında 204,99 lira tutarında aile yardımı ödeneği, 0-6 yaş grubu çocuklar için 2016 yılı ikinci yarısında 46,63 lira, 2017 ilk yarısında 48,03 lira tutarında, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 2016 yılı ikinci yarısında 23,31 lira, 2017 yılı ilk yarısında 24,01 lira tutarında aile yardımı ödeneği, aile yardımı ödeneğine bağlı olarak 66,66 lira asgari geçim indirim tutarı yer alıyor.
Ancak rakamlar içinde avukatların kazandıkları davalar nedeniyle 2016 yılı ikinci yarısında bin 178 liraya kadar, 2017 yılı ilk yarısında bin 214 liraya kadar ödenebilen vekalet ücreti, öğretmenlere branşlarına ve girdikleri ek ders saatine bağlı olarak değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenebiliyor. Bir ilkokul öğretmenine bu kapsamda 2016 yılı temmuz ayı itibarıyla net 659,92 liraya, 2017 yılı ocak ayı itibarıyla net 679,73 liraya kadar kadar ödenebilen ek ders ücreti yer almıyor.
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