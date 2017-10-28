Melih Gökçek İstifa Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: "Ben istifa etmeyerek partim için bir oy kaybına dahi yol açarsam bunun bir vebal olacağını düşünüyorum. Başarısız, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil veya başka bir kaygı nedeniyle değil sadece ve sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum" dedi.

"Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye başkanlığını bırakıyorum. 23 buçuk yıldır aralıksız sürdürdüğüm görevinden istifa ediyorum" dedi.