Melih Gökçek: Cumartesi İstifamı Vereceğim
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü istifasını vereceğini açıkladı.
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Gökçek attığı Twitter mesajında, Cumartesi günü Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayıp, veda ettikten sonra istifasını vereceğini söyledi.
2️⃣İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017
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