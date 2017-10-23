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Melih Gökçek: Cumartesi İstifamı Vereceğim

Melih Gökçek: Cumartesi İstifamı Vereceğim

​​​​​​​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü istifasını vereceğini açıkladı.

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Gökçek attığı Twitter mesajında, Cumartesi günü Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayıp, veda ettikten sonra istifasını vereceğini söyledi.

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