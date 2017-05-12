Melezya 3 FETÖ Zanlısını Türkiye’ye İade Etti

Malezya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, ülkede geçen hafta gözaltına alınan ve FETÖ’nün üstdüzeydeki sorumluları arasında gösterilen iki Türkiye vatandaşının Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Reuters'in haberine göre, Malezya'da okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58), geçen hafta ulusal güvenlik için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle Malezya makamlarınca tutuklandı.

İADE EDİLDİLER

Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle dün Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.

Halid, yapılan soruşturmada sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı olduklarının görüldüğünü ve pasaportlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi. Halid, "Bu durumda bu kişiler Malezya'da yasadışı göçmen statüsündeydiler" dedi.