Meksikalı Anneyi Çocuklarından Ayırdılar!

İki çocuğu ABD vatandaşı olan Meksikalı Guadalupe Garcia de Rayos, “yasa dışı” bir şekilde bulunduğu ABD’den sınır dışı edildi. Meksikalı kadının avukatı, Guadalupe Garcia de Rayos’un ABD’ye geri dönebilmesi için “yasal” bir yol bulunmadığını söylüyor.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden birisi olan Meksika sınırına duvar örme projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlarken ülkede “yasa dışı” bir şekilde bulunan göçmenler sınır dışı ediliyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, Guadalupe Garcia de Rayos, Trump’ın “yasa dışı göçleri önlemek” ve “sınır güvenliğini arttırmak” gerekçesiyle Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından sınır dışı edilenlerden biri. 36 yaşındaki Meksikalı kadının iki çocuğu ise ABD vatandaşı.

“Başarısız Göçmenlik Sistemimizin Bir Örneği”

Guadalupe Garcia de Rayos’un avukatı müvekkilinin ABD’ye geri dönmesi için “yasal” bir yol görünmediğini ifade ediyor:

“ABD’ye yasal olarak geri dönmesinin gerçekten hiçbir yolu yok. Gönderebileceği herhangi bir feragatname yok. Çocukken Gelenlere Ertelenmiş Suçlar Programı’ndan (DACA) faydalanamıyor. Obama’nın çalışma izni programını 4 ayla kaçırıyor çünkü her ne kadar ABD’ye geldiğinde 14 yaşında olsa da 4 ay büyükmüş. Bu da bizim başarısız göçmenlik sistemimizin başlıca örneği.”

“ABD’de 30 Milyondan Fazla Meksikalı Yaşıyor”

Merkezi Washington’da bulunan araştırma şirketi Pew’in raporuna göre, ABD’de 30 milyondan fazla Meksikalı yaşıyor. Bunun yaklaşık 11 milyonu Meksika doğumlu göçmen, gerisi ise ABD’de doğup vatandaşlık hakkı kazanan Meksikalılar. Göçmenlerin de “yasa dışı” yollardan sınırı geçen yaklaşık 6 milyonu “kaçak” durumda.