Meksika’daki Deprem: Can Kaybı Sayısı 325’e Yükseldi

AA’da yer alan habere göre, Meksika’da Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 186’sı başkent Meksiko’da olmak üzere toplam 325 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Meksika’da 8 Eylül’de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.