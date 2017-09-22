Meksika’daki Deprem: Can Kaybı Sayısı 273’e Çıktı

Meksika Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 137’si başkent Meksiko’da olmak üzere 273 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada 73 kişinin yaşamını yitirdiği Morelaos eyaletinin depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu kaydedildi.

Meksika’da 8 Eylül’de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.