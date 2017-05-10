Meksika'da Uyuşturucu Savaşlarında 23 Bin Kişi Öldü

Meksika'da, 2016'da uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının Irak, Afganistan ve Yemen gibi sıcak çatışma noktalarında aynı yıl yaşanan can kayıplarını geçtiği bildirildi.

CNN International'da yer alan habere göre, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) yayımladığı Yıllık Silahlı Çatışma Araştırması, Meksika'da uyuşturucu savaşlarının 2016 yılında 23 bin kişinin hayatına mal olduğunu ortaya koydu.

Meksika, Suriye'nin ardından dünyada en fazla can kaybının yaşandığı ikinci silahlı çatışma alanı oldu.

AA