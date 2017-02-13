Meksika’da On Binlerce Kişi Trump’ı Protesto Etti

»Ana Sayfa»Dünya
13.02.2017 13:25
Meksika’da On Binlerce Kişi Trump’ı Protesto Etti
Meksika’da on binlerce kişi, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın aleyhinde gösteriler düzenledi.

Meksika’da 20 farklı kentte ellerinde Meksika bayraklarıyla yürüyen göstericiler, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’tan Meksika halkına saygı göstermesini istedi ve “Meksika asla mağlup edilemez!”, “Defol git Trump!” sloganları attı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’ya ABD’nin yeni yönetimine karşı haklarını korumasına yönelik çağrıda bulunan göstericiler, Trump’ın sınıra duvar örme ve göçmenleri sınır dışı etme projelerini protesto etti.

“Trump’ın Irkçı Politikalarını Kınıyoruz”

Göstericilerden avukat Emiliano Montes de Oca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Donald Trump’ın sınıra duvar örme fikrini protesto etmek ve ABD’de çalışan Meksika halkını desteklemek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Göstericilerden Lydia Segovia da “Devlet Başkanı Pena Nieto, Trump’tan sözünü esirgemez. Bu yüzden bugün buradayız ve Trump’ın ırkçı politikalarını kınıyoruz.” dedi.

Herhangi bir siyâsî parti tarafından yönlendirilmeyen ve 80 sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.

Meksika ile ABD Arasında Duvar Krizi

ABD’nin yeni başkanı Trump, 20 Ocak’ta göreve geldikten sâdece 5 gün sonra, “yasa dışı göçü önlemek” ve “sınır güvenliğini arttırmak” gerekçeleriyle Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Duvarın inşa edilmesiyle ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını birçok kez ifade etmişti.

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