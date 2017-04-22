“Meksika’da Geçen Ay 2 Bin 20 Cinayet İşlendi”

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22.04.2017 06:41
“Meksika’da Geçen Ay 2 Bin 20 Cinayet İşlendi”
Meksika’da Mart 2016, 2 bin 20 cinayet vakasının yaşandığı bir ay olarak kayıtlara geçti.

Meksika hükümetinin yayımladığı rakamlara göre, ülke genelinde mart ayında 2 bin 20 cinayet işlendi.

AA’da yer alan habere göre, bu rakamla, 2011 yılının yazında bir ay içerisinde işlenen 2 bin cinayetten bu yana ülkede bir ayda yaşanan en çok cinayet vakası olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, 2017’nin ilk çeyreğinde de toplamda 5 bin 775 cinayet işlendiği ve bu rakamın en azından son 20 yıldaki ilk çeyrek rakamlarının en yükseği olduğu kaydedildi.

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