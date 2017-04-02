Meksika'da Gazeteci Cinayetleri Gazete Kapattırıyor
Ülkenin kuzeyinde ABD sınırında yer alan Juarez kentinde çıkarılan Norte Gazetesi Temsilcisi Oscar Cantu Murguia, kararı gazetenin ilk sayfasından açıkladı.
"Hoşçakal" başlıklı veda yazısında Cantu, ülkede gazeteciler için güvensiz bir ortam olması ve cinayetlerin cezasız kalması nedeniyle gazeteyi kapatma kararı aldıklarını belirtti.
Cantu, "Hayatta her şeyin bir başı ve sonu var, ödenecek bedel var. Eğer bu bedel hayatsa, ben hem kendimin hem de daha fazla meslektaşımın bunu ödemesi için hazır değilim." ifadelerini kullandı.
Ülkenin kuzey eyaleti Chihuahua'da 54 yaşındaki kadın gazeteci Miroslava Breach 23 Mart'ta evinin önünde 8 el, gazeteci Ricardo Monlui da 19 Mart'ta Veracruz'da ailesiyle gittiği restoran çıkışı 2 el ateş edilerek öldürülmüştü. Guerrero eyaletinde ise 2 Mart'ta, serbest gazetecilik yapan Cecilio Pineda Birto, araba yıkama yerinde cinayete kurban gitmişti.
ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, 1992'den bu yana Meksika'da 38 basın mensubunun gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, 50 gazetecinin de henüz belirlenemeyen nedenlerle öldürüldüğünü belirtti.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bu Adam Bu Saçma Sapan Lakırdıları Hangi Cesaretle Sarf Ediyor?
- Ülker'den '1 Nisan Reklamı' İle İlgili Yeni Açıklama
- Ekin Yayınları İzzet Derveze’nin 3 Kitabını Yayınladı
- Onlar ‘Emperial Düzen’lerini Uykuda Kurmadılar
- Başbakan Yıldırım’a Göre FETÖ’nün Siyasi Ayağı Yok
- Brexit Sonrası Cebelitarık Gerginliği
- Her Apartman Bir Öğrenci Okutuyor
- Tunus'tan İran Resmi Haber Ajansı'na Yalanlama
- Kerkük Valisi, Merkezi Irak Yönetiminin Bayrak Talimatını Reddetti
- Huzurevleri’nde “Kur'an Kıssalarının Amacı ve Mesajları” Konuşuldu
- Londra’da 8 Kişi 17 Yaşındaki Bir Mülteciye Saldırdı!
- Bu Adam Bu Saçma Sapan Lakırdıları Hangi Cesaretle Sarf Ediyor?
- Tunus'tan İran Resmi Haber Ajansı'na Yalanlama
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Tatvan Özgür-Der Muhtaç Ailelere Yardım kampanyası Düzenledi
- Kerkük Valisi, Merkezi Irak Yönetiminin Bayrak Talimatını Reddetti
- Başbakan Yıldırım’a Göre FETÖ’nün Siyasi Ayağı Yok
- Ülker'den '1 Nisan Reklamı' İle İlgili Yeni Açıklama
- HDP'li Taşdemir Serbest Bırakıldı
- FETÖ Lideri Gülen’in Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edildi
- Ülker Yayınlanan Reklamlar Tepki Görünce “Kumpas”a Sarıldı
- Yasin Börü Davasında Karar Bekleniyor
- Temmuz’un Nisan 2017 Sayısı Çıktı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim