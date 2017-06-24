Mekke’de Canlı Bomba Kendisini Patlattı!

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir, Mekke kentinde iki eve baskın düzenlendiği, Mekke’de düzenlenen operasyon sırasında canlı bomba olduğu belirtilen bir kişinin kendisini patlattığı duyuruldu.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, üç katlı bir binada yapılan operasyonda “Teslim ol!” çağrısına uymadığı ifade edilen canlı bombanın güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği ve daha sonra kendisini patlatarak üç katlı binanın yıkılmasına da neden olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle 5’i polis, 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere 11 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyon yapılan şahısların hedefinde Kâbe’nin, Mescid-i Haram’ın olduğu iddia edildi. Operasyonda 1’i kadın olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Evde ve patlama alanında incelemelerin ve canlı bombanın kimlik tespitinin devam ettiği dile getirilen açıklamada, “Bazı dış odaklar tarafından planlanan ve kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu saldırılar Allah’ın izni ile hedefine ulaşmadan engellendi. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ile istikrarın sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürecek.” ifadelerine de yer verildi.