Mehmet Pamak ve Yalçın İçyer Serbest Bırakıldılar
Gözaltına alınan Mehmet Pamak, Yalçın İçyer ve Hayati İsaoğlu savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldılar.
İlmi ve Kültür Araştırmalar Vakfı Başkanı Mehmet Pamak 12 Mart Pazar günü, Yalçın İçyer ve Hayati İsaoğlu ise 10 Mart Cuma günü gözaltına alınmışlardı. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra savcılık tarafından ifadeleri alınan Mehmet Pamak, Yalçın İçyer ve Hayati İsaoğlu serbest bırakıldılar.
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