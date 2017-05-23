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  4. Mehmet Görmez'e Operasyon Çeken Türkiye/TGRT'nin İpleri Kimin Elinde?
Mehmet Görmez'e Operasyon Çeken Türkiye/TGRT'nin İpleri Kimin Elinde?

Mehmet Görmez'e Operasyon Çeken Türkiye/TGRT'nin İpleri Kimin Elinde?

Bahadır Kurbanoğlu, Hilal TV’de sunduğu Sözü Esirgemeden programında Ahmet Şimşirgil ve TGRT’nin Mehmet Görmez şahsında Diyanet’e karşı giriştiği iftira ve karalama kampanyasını gündeme aldı.

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Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili tespit ve değerlendirmelerini aşağıdaki videodan izleyebilir veya dinleyebilirsiniz:

 

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