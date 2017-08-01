Mehmet Görmez'den Manifesto Niteliğinde Veda Konuşması

Emekliliğe ayrılan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, veda konuşması yaptı. Görmez, "Diyanet İşleri Başkanı olarak ne kadar sorumluluk sahibi idiysem bugün mahiyet olarak aynı, derece olarak farklı bir sorumluluk taşıyorum, mümin olarak" dedi.

Görmez'in konuşmasından satır başları:

"Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum. Hayat bize bir emanettir. Öyle ki insan kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir.

Denize açılan sayısız masum insan Akdeniz'e gömüldü. Cansız bedenler sahillere vurdu. Gazze defalarca bombalandı. Kudüs'te, Filistin'de zulüm durmaksızın devam etti. Arakan'da, Myanmar'da zulüm devam etti. Kısaca İslam ümmeti büyük acılara gark oldu, ancak gücümüz ve nefesimiz yetmedi.

Diyanet İşleri Başkanı olarak ne kadar sorumluluk sahibi idiysem bugün mahiyet olarak aynı, derece olarak farklı bir sorumluluk taşıyorum, mümin olarak.

Huzurunuzda on yıllarca bana ders veren hocamın her derste tekrarladığı cümlesi vardır; 'İslam'da din adamı yoktur, herkes dininin adamıdır.'

Camilerde sadece ELİFİ öğretmedik; çocuklarımıza elif gibi davranmayı, durabilmeyi göstermek istedik.

Kur’an’ı sadece kıraat etmek üzere değil, inanç ve ahlak öğrenmek, anlamak için okumaya, okutmaya niyet ettik.

Bu kutlu yolda azimle yürümeye ve bu istikamette çalışmaya devam ettim."

Son zamanlarda Pelikan Çetesi ve gelenekçi kesimlerin tezviratlarına maruz kalan Mehmet Görmez'in görevine devam etmesi için özellikle de sosyal medyadan hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrılar yapılmıştı. Ancak bu çağrılar olumlu sonuç vermedi. Mehmet Görmez'in gidişinin ardından onun temsil ettiği İslami düşünce çizgisini içine sindiremeyenler sevinçlerini açık şekilde izhar etmekten geri kalmadılar.

Bunlardan biri olan Cübbeli'nin Twitter hesabından atılan twit: