Mehmet Görmez: Ümmet Gülerse Akif de Güler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Akif Emre’nin vefatı nedeniyle Yeni Şafak’a taziye ziyaretinde bulundu. Görmez, Akif Emre için, "Dervişlikle gazeteciliği birleştirmeye çalışırdı" dedi. Akif Emre’nin taziyesini sadece ailesine, Yeni Şafak ailesine iletmenin eksiklik olacağını belirten Emre, "Ülkemizde, gönül coğrafyamızda, yüreğinde İslam ümmetinin derdini taşıyan herkesin başı sağ olsun. Çünkü o, İslam ümmetinin derdiyle dertlenen, bu uğurda çalışan bir kardeşimizdi. Cenab-ı hak kendisine ebediyen rahmet eylesin. Eşine, çocuklarına, Yeni Şafak ailesine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

ÜMMET GÜLERSE AKİF DE GÜLER

Akif Emre'yi öğrencilik yıllarından beri bildiğini anlatan Görmez şunları aktardı: "Kendisiyle geçen sene de Hac ibadetinde beraberdik. Konuşup dertleştiğimiz bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hak onun gönlünde olan derdi, o şekilde yazan çizen kardeşlerimizden eksik etmesin. Cenab-ı hak kendisine rahmet eylesin. Hayatı boyunca derdini çektiği ümmeti bu Ramazan ayında her türlü kötülüklerden uzak olarak yeniden aziz bir ümmet kılsın. Dünyada İslam ümmetinin derdi azalırsa, ebedi hayatta Akif Emrelerin de daha mesut, daha bahtiyar olacağını düşünüyorum" Görmez’e ziyareti sırasında Yeni Şafak Gazetesi ve Tvnet Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül eşlik etti.