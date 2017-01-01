Mehmet Görmez: Mabette Yapılmasıyla Farkı Yok
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez İstanbul Ortaköy'de 'da bir bara yapılan saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Görmez, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerinde üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır.
Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez.
Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir.
Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür.
Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum."
Kaynak: Twitter
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