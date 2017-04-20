Mehmet Görmez: Küresel Güçler İslam'ı Düşman İlan Etti
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ağrı Müftülüğünce Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, din görevlileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, 6 yıllık Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde ülkede gitmediği birkaç ilden birinin Ağrı olduğunu söyledi.
Büyük badire ve zorluklardan geçtiklerini belirten Görmez, "Sadece bizler değil bütün insanlık, dünya, kainat ve coğrafyamız çok büyük zorluklardan geçti. En büyük zorluk da emanı kaybetmek çünkü emanı kaybetmek hayatı kaybetmektir." diye konuştu.
"İman, eman ve emanet" diye 3 büyük kavram olduğunu ifade eden Görmez, şöyle konuştu:
"Bu 3'ü olmadığı zaman 3'ün zıddı hakim olur. İman'ın zıddı küfür. Emanın zıddı havf, korku ve endişe. Emanetin zıddı ise ihanet. Küfür, korku ve ihanet hakim olur. Eğer 'İman, eman ve emanet' hakim olmazsa, Allah korusun küfür, korku ve ihanet hakim olur. İşte onun için coğrafyamızı kuşatan, insanlığımızı kuşatan her türlü küfür ve inkarı yeniden reddettiğimizi ilan etmek için, her türlü korkudan arınmak için, her türlü ihaneti, her türlü fitne ve fesadı kaldırmak için, coğrafyamızı, hane ve ülkemizi ve bütün insanlığı bu kötülüklerden korumak için 'Kutlu doğum'un ikliminde 'Muhammedül Emin'in, 'Emin' vasfına ihtiyacımız vardır. Emin Peygamber'in, emin ümmeti olduğumuz gerçeğini ve hakikatini yeniden yaşatmak için 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplum'u başlığı altında 'Kutlu doğum'u idrak ediyoruz."
Görmez, güvenlik toplumu ile güvenin sağlanmayacağına işaret ederek, "Güven toplumu iman ve eman ile sağlanır. Bir millet, bir toplum güveni inşa ettiği zaman, kardeşler kardeşlere güvendiği zaman, mümin mümine dayandığı ve merhamet ettiği zaman ancak o zaman güven toplumu olur. Güven toplumunu ancak o zaman birlikte inşa etmiş oluruz. Güven toplumunu inşa ettiğimiz zaman güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz." ifadesini kullandı.
"Karanlıklara küfür edeceğinize bir mum yakacaksınız"
Coğrafyada büyük zorlukların sürdüğünü anlatan Görmez, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hep birlikte yeniden o imanı, emanı ve o emaneti bulacağız. Bu topraklardan ve coğrafyadan her türlü küfrü ve zulmü, her türlü korku ve endişeyi, her türlü ihaneti, fitne ve fesadı hep birlikte önce yüreklerimizden, sonra evimizden ve ülkemizden birlikte kovacağız inşallah. Bu hakikat için bu gerçeğe ulaşmak için din gönüllülerine ihtiyaç var. Eğer sizler Hazreti Nuh'un diyarına, Ağrı'ya, Ağrı'nın dini ve manevi hayatına iman, eman ve emanetine hizmet ettiğiniz zaman, her biri Ağrı Dağı gibi yürekli ve sağlam durduğunuz zaman kimse Ağrı'ya bir şey yapamaz. Ağrı'ya, bu topraklara hiçbir, küfür, korku, kötülük ve ihanet girmez."
"İçinden geçtiğimiz ve bizi kuşatan fesadı hep beraber bileceğiz." diyen Görmez, dünyanın içinden geçtiği fesat süreçlerinden haberdar olup, hutbe, vaaz, ders ve çalışmaların ona göre planlanması gerektiğini dile getirdi.
"Işık yakınca karanlık yok olacak"
Görmez, "Küresel güçler İslam'ı düşman ilan etti. Düşman ilan edilen İslam'ın tam merkezine, içinde yaşadığımız topraklar, içinde yaşadığımız ülke yerleştirildi. Böyle bir dünyada yaşadığımızı bilmeliyiz. Bizim öyle bir inancımız var ki biz yer yüzündeki bütün kötülükleri iyiliklerle ortadan kaldırmakla mükellefiz. İyilikle kötülük bir değil. Karanlıklara küfür edeceğinize bir mum yakacaksınız. Işık yakınca karanlık yok olacak." diye konuştu
Camilere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini aktaran Görmez, şunları kaydetti:
"Diyanet İşler Başkanı hocalara en çok ne der? 'Aman camilerinizi terk etmeyin' der. Ben de diyorum ki, 'Çıkın camilerinizden ama çıkarken boş çıkmayın. Mihrabı sırtınıza alarak camilerinizden çıkın. Mihrabın ruhunu sırtınıza alarak çıkın ve avuç avuç emniyet olarak dağıtın.' O zaman emniyet görevlilerine ihtiyaç kalmaz. Panzerlere ve tomalara hiç ihtiyaç kalmaz. Biz eman ve güven toplumu olduğumuzda o kardeşlerimizin hiçbiri de yorulmaz. Günde 5 vakit namazlarınızı kıldırın, camilerinizi ders halkaları ile donatın, ilim irfan merkezlerine dönüştürün ama camiye gelmeyenlere gidin. Gelenlerle zaten buluşuyorsunuz."
İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin de katıldığı program daha sonda basına kapalı devam etti.
AA
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