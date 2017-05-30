Mehmet Emin Akın Gözaltına Alındı

Konuyla ilgili Medya Times sitesinin geçtiği haberde şu bilgi ve görüşlere yer verildi:

M. Emin Akın Hoca Hadis ve Kuran üzerine yaptığı ilmi çalışmalar, neşrettiği eserler ve Afrika üzerine yaptığı gönüllü yardım çalışmaları ile tanınmış bir ilim ehlidir.

63 yaşındaki bir ilim ehlinin varsayım iddialar üzerine gözaltında tutulması oldukça endişe verici bir durum olarak görüldü.

Daha öncede internet sitesi BTK tarafından kapatılan M. Emin Akın hocanın sosyal medya hesapları bir bir kapatıldı.