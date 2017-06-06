Mehmet Ali Aslan, Ramazan Coşkusunu Anlatan Yeni Bir Ezgi Yaptı
Mehmet Ali Aslan, “Ramazan” adlı bir ezgiyi YouTube üzerinden dinleyicileriyle paylaştı.
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Sözleri Simay Işılsu’ya müziği Mehmet Ali Aslan’a ait olan “Ramazan”ın aranjesinde ise Serkan Çabuk imzası var.
Halen Grup Yürüyüş solistliğini yapan Mehmet Ali Aslan, 15 Temmuz için de yeni albüm hazırlığı içinde.
RAMAZAN
Kuşun kanadında rüzgârlarla geldin
Maviliğinde serinledik
Bizi incelttin
La tahzen diyen ilahi nağmenin
Müjdesi olan ey
Mübarek ramazan
Biz seni çok sevdik
Bülbül ötüşlü esrik sabahlarında
Seninle teselli bulduk
Zalim dünyada
Etiketler : M. Ali Aslan, Ramazan, Ramazan ezgisi
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