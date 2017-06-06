Mehmet Ali Aslan, Ramazan Ayına Olan Sevgiyi Anlatan Yeni Bir Ezgi Yaptı

Sözleri Simay Işılsu’ya müziği Mehmet Ali Aslan’a ait olan “Ramazan”ın aranjesinde ise Serkan Çabuk imzası var.

Halen Grup Yürüyüş solistliğini yapan Mehmet Ali Aslan, 15 Temmuz için de yeni albüm hazırlığı içinde.

RAMAZAN



Kuşun kanadında rüzgârlarla geldin

Maviliğinde serinledik

Bizi incelttin



La tahzen diyen ilahi nağmenin

Müjdesi olan ey

Mübarek ramazan

Biz seni çok sevdik



Bülbül ötüşlü esrik sabahlarında

Seninle teselli bulduk

Zalim dünyada