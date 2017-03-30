Meğer İran’ın Derdi ‘Komşularla İyi İlişki’ İçinde Olmakmış!

»Ana Sayfa»İran
30.03.2017 17:10
Meğer İran’ın Derdi ‘Komşularla İyi İlişki’ İçinde Olmakmış!
Başta Suriye, Irak, Yemen olmak üzere İslam coğrafyasının birçok bölgesinde despotik rejimlerin doğrudan hamisi olan İran, 28. Arap Birliği Zirvesi'nde kendisine yönelik yapılan eleştiriye çok içerlenmiş!

28. Arap Birliği Zirvesi'nin kapanış bildirisinde yer alan, ülkelerin içişlerine "yabancı müdahale"yi reddeden ifadelere İran Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 28. Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisine tepki göstererek, ülkesinin dış politikasının, diğer ulusların bağımsızlığına saygı ve içişlerine müdahale etmeme üzerine kurulduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde yer alan İran'a yönelik eleştirileri "kabul edilemez" olarak niteleyen Kasımi, ülkesinin her zaman "komşularla iyi ilişkiler" temelinde bir dış politika izlediğini kaydetti.

İran'ın başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye ihtiyaç duymadığını vurgulayan Kasımi, "İran, ülkenin anayasası ve uluslararası kurallara uygun bir şekilde, iyi komşuluk ilişkilerine bağlı, ulusların bağımsızlığına saygılı ve başka ülkelerin iç işlerine karışmayan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Arap Birliği'nin bölgenin ve İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlara odaklanması gerektiği işaret edilirken, "Onlar, eski yaşanmış tecrübelere rağmen, dostu düşmanla karıştırıyorlar." ifadesi yer aldı.

Kasımi, Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç adası üzerindeki egemenliği ve bu adaların İran'dan geri alınması konusundaki ifadelere de değinerek, "Adalar İran'a aittir ve öyle kalacak. Tekrar eden yalan ve iddialar bu tarihi gerçeği değiştiremez." açıklamasında bulundu.

Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde gerçekleştirilen 28. Arap Birliği Zirvesi dün akşam sona ermişti. Zirvenin sonuç bildirisinde, İran, isim verilmeden eleştirilirken, "Arap ülkelerin iç işlerine müdahaleyi reddediyoruz." ifadesi yer almıştı.

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