Meğer ‘Darbe Anayasası’na Karşıtlık da Bir Oyalama İmiş!
Referandum gününe yaklaşıldıkça, ‘Ana Muhalefet Partisi’nin başkanı K.K. ve onunla aynı çizgide olanlar, yıllarca, Darbe Anayasası diye karşı çıktıkları anayasa konusunda, bugünlerde öyle konuşuyorlar ki, General Kenan Evren bu hali görseydi mest olurdu. Meğer, o darbe anayasası ne kadar ciciymiş; vatandaşın ve ülkenin bütün problemlerine çare sunuyormuş..
Demek ki, terör örgütleri ve uluslararası entrika merkezleri de ülkemizin ve halkımızın iyiliği için(!) karşı çıkıyorlardır bu değişikliğe.. Darbe anayasalarında yapılmak istenen değişikliklere itiraz bâbında yükseltilen bu ‘Hayır!’ kampanyaları şunu da gösteriyor ki, meğer, 2012’lerden sonra üzerinde dört partinin anlaştığı ve yeni bir anayasa hazırlanması yönündeki 3 yılı aşkın çalışmalar da gerçekte 90 yıllık bir ‘tek adam ve ilkeleri’ üzerine kurulu mevcut statükoyu korumak içinmiş.. Çünkü AK Parti tarafından, hiç değilse üzerinde anlaşılan 60 maddenin Meclis’ten dört partinin oyuyla geçirilmesi yönünde yapılan çağrılar da karşılık bulmamış, kabul ettikleri metni imzadan kaçınmışlardı.
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