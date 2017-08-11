Medyaya Bylock Operasyonu

Birgün gazetesi editörü Burak Ekici, Türkiye gazetesinin 2 ay önce yolları ayırdığı yazar Ahmet Sağırlı ve İhlas Haber Ajansı’nın yakın zamanda işten çıkardığı İstanbul istihbarat şefi Ömer Faruk Aydemir’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir bölümünün daha önce yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan gözaltı kararı verildi. Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hâkimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

EŞZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, medya çalışanı 10 şüpheliyi kayıtlı adreslerinden gözaltına aldı. Polisin diğer şüphelilere yönelik arama çalışmaları sürerken, listedeki bazı isimlerin çalıştıkları kurumlardan istifa ederek emniyete teslim oldukları öğrenildi. Öte yandan listede yurt dışına firar eden medya çalışanlarının da bulunduğu ifade edildi.

BİRGÜN’ÜN BYLOCK’ÇUSU

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı Bylock’u kullandığı tespit edilen Birgün gazetesi internet editörü Burak Ekici de bulunuyor. Ekici’nin 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce gazetenin internet servisinde işe başladığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla adeta kripto olduğu açıkça anlaşılan Bylock’çu Ekici’ye, gazetesi yaptığı açıklama ile sahip çıkmayacağını ima etti.

GAZETE MUHABİRİNE SAHİP ÇIKMADI

Birgün gazetesi açıklamasında, operasyonun gazetelerine yönelik olmadığını belirterek, sadece gazete avukatlarının süreci takip edeceğini ifade etti. Birgün gazetesi daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan çalışanları Mahir Kanat ile ilgili çok sert açıklamalar yapmıştı. Operasyon kapsamında Türkiye gazetesinin yaklaşık 2 ay önce yolları ayırdığı yazar Ahmet Sağırlı da Bylock operasyonunda gözaltına alındı.

SAĞIRLI 30 YILLIK TÜRKİYE ÇALIŞANI

30 yıldır Türkiye gazetesinde yazan Sağırlı ile ilgili ilk iddia ‘Bylock’çu gazeteciler’ başlığıyla bazı internet sitelerinde yer alan listelerde çıkmış, bu iddialar üzerine Türkiye gazetesi Sağırlı’nın yazılarına son vermişti. Dün sabahki operasyonda gözaltına alınan bir diğer isim ise İhlas Haber Ajansı’nın yakın zamanda Bylock şüphesiyle işten çıkardığı İstanbul İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir.

İŞTE YAKALANAN İSİMLER

Medya yapılanmasına düzenlenen Bylock operasyonunda FETÖ’nün kapatılan yayın organlarında çalışan isimlerde gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, eski Cihan ve Zaman muhabiri Muhsin Pilgir, Cihan Haber Ajansının Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yapan, daha sonra 17-25 Aralık dönemi ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde basın danışmanlığı yapan Sait Gürkan Tuzlu, Samanyolu haber yönetmenliği yapan Cüneyt Seza Özkan, TRT eski çalışanı Yusuf Duran, Cihan bölge muhabirlerinden Mutlu Özay ve Ahmet Feyzullah Özyurt bulunuyor.

BUGÜN’DEN VAHDET’E GEÇMİŞ

Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan örgütün medya yapılanmasından Mehmet Ali Ay’ın uzun yıllar FETÖ’nün yayın organı Bugün gazetesinde çalıştığı, daha sonra oradan ayrılarak Vahdet gazetesinde işe başladığı öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak