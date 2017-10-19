Medyanın “Terörist” Dediği Mazlumlar

Muhammed Atta'nın değerlendirmesi şöyle:

Ukayribat, Doğu Hama’da rejim ve Rusya tarafından insafsızca yürütülen muhasara altında bir bölge. Şiddetli savaşlar ve bombardımanlar nedeniyle bölge yaşanamaz bir halde, gıda ve su sıkıntısı ise yaşam koşullarını daha zorlaştırıyor.

Bölge halkından olan kadın, yaşlı ve çocukların çıkartılması için Hey’et Tahriru’ş-Şam bazı operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlar neticesinde, binlerce sivil kadın ve çocuklar muhasaradan çıkarıldı. Çıkanlar arasında hiçbir şekilde yetişkin erkek Daiş üyeleri bulunmamakta.

Fikri ayrılıklar bir yana, olaylarla hiçbir ilgisi olmayan ve bölge nüfusunun genelini oluşturan yerli halkın bu şekilde şiddetli bir kuşatmadan kurtarılması, her şeyden önce İslam’ın ve insanlığın bir gereğidir.

Yeni Şafak ve Yeni Akit gibi hükümet yanlısı haber yayınları ise, bölgede neler olup bittiğini araştırmadan sırf hükümetin atacağı adımlara ön hazırlık olması için bu masum sivillerin çıkarılması haberini çarpıtarak; İdlib operasyonuna hazırlanan Türk ordusuyla savaşmak için Daiş üyelerinin İdlib’e geçtiğini belirtmekte. Bu türden haberlerle bu yayın organları dürüstlük ilkelerini çiğnedikleri gibi aynı zamanda uzun süre mağduriyetini yaşadıkları sol medyanın tutumunu sergilemektedir.

Kaynak: Fetih-Medya