Medya Yapılanmasından Tahliye Olan 21 Kişiye Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün medya yapılanması davasında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklu yargılanan ve bugün tahliyesine karar verilen Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında ''darbe'' soruşturması başlattı.
Başsavcılıkça, 6 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak, şüpheliler aleyhindeki deliller, atılı suçun özelliği, kaçma şüphesi gösterildi.
8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz edildi
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava kapsamında, duruşma savcısı, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
8 tanığın tahliye kararına itiraz kabul edildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava kapsamında, duruşma savcısının, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itirazını kabul etti.
FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik davada tutuklu yargılanan ve bugün davaya bakan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verilen Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına duruşma savcısı itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu 8 sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçları işlediğini gösterir kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesi, yasada söz konusu suçlara ilişkin düzenlenen cezaların alt ve üst sınırlarını dikkate alarak, savcılığın itirazını kabul etti. Mahkeme, 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.
7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün medya yapılanması davasında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklu yargılanan ve bugün tahliyesine karar verilen Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında "darbe" soruşturması başlatıldı
Soruşturma kapsamında, 7 şüpheli hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi olarak, şüpheliler aleyhindeki deliller, atılı suçun özelliği, kaçma şüphesi gösterildi.
Bu arada, bu soruşturma kapsamında, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Böylece, FETÖ'nün medya yapılanması davasında, haklarında tahliye kararı verilen 21 sanıktan 13'ü hakkında yeni soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş oldu.
Ayrıca, medya yapılanması davası kapsamında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verilen Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına duruşma savcısı itirazda bulunmuş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etmişti.
Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, bu aşamada serbest bırakılmamış oldu.
AA
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