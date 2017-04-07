Medvedev: ABD İle Çatışmanın Eşiğine Gelindi

»Ana Sayfa»Dünya
07.04.2017 22:11
Medvedev: ABD İle Çatışmanın Eşiğine Gelindi
Medvedev, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, Rusya ile "çatışmanın eşiğine gelindiğini" bildirdi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Washington'un ana düşmanı DEAŞ yerine Esed rejimiyle mücadeleyi tercih ettiğini öne sürdü.

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan Medvedev, böylelikle ülkesiyle "askeri çatışmanın eşiğine gelindiğini" belirtti.

Ayrıca Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim öncesi konuşmaları ile göreve geldikten sonraki icraatlarının birbirini tutmadığını ileri sürdü. 

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dünya'ya Benzeyen Bir Gezegenin Çevresinde Atmosfer Bulundu07 Nisan 2017 Cuma 13:39
  • Destek Açıklamaları ABD’yi Memnun Etti07 Nisan 2017 Cuma 11:24
  • Merkel: BMGK'da Karar Alınamaması Bir Utanç06 Nisan 2017 Perşembe 21:45
  • Fransa'da Bir Cami Daha Kapatıldı06 Nisan 2017 Perşembe 18:41
  • İngiltere'de Tepki Çeken Suriye Konferansı06 Nisan 2017 Perşembe 15:53
  • BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı06 Nisan 2017 Perşembe 15:00
  • Dünya Genelinde Öksüz ve Yetim Çocukların Sayısı 140 Milyon06 Nisan 2017 Perşembe 14:59
  • Brezilya’da Mahkeme Polislerin Grev Hakkı Olmadığına Hükmetti!06 Nisan 2017 Perşembe 11:01
  • Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"05 Nisan 2017 Çarşamba 21:13
  • Siverek’te Yol Kontrolünde 315 Kilo Eroin Ele Geçirildi05 Nisan 2017 Çarşamba 19:27
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim