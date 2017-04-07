Medvedev: ABD İle Çatışmanın Eşiğine Gelindi

Medvedev, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, Rusya ile "çatışmanın eşiğine gelindiğini" bildirdi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Washington'un ana düşmanı DEAŞ yerine Esed rejimiyle mücadeleyi tercih ettiğini öne sürdü.

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan Medvedev, böylelikle ülkesiyle "askeri çatışmanın eşiğine gelindiğini" belirtti.

Ayrıca Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim öncesi konuşmaları ile göreve geldikten sonraki icraatlarının birbirini tutmadığını ileri sürdü.

AA