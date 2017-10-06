Kapitalizm her değerden para kazanma yollarını arıyor. Buna son örnek Suudi Arabistan’ın Medine’ye dönük projesi oldu.

Kutsal destinasyonlar tanıtım ve gala yemeği, Accor Hotels bünyesindeki Zamzam Pullman Makkah & Madinah Hotel ev sahipliğinde Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi.

Burada konuşan Madkour, Accor'un turizm sektöründe şu anda en hızlı büyüyen şirketlerden biri olduğunu ve aynı zamanda faaliyetlerini çeşitlendirdiğini, turizm sektörünün farklı segmentlerine girdiğini söyledi.

Accor'un yakın zamanda Fairmont'u ve Raffles'ı satın aldığını hatırlatan Madkour, Swissotel'in de Accor'un bir parçası olduğunu belirtti.

Madkour, "Accor bir Fransız grubu ama Avrupa'da son derece güçlü bir mevcudiyeti, yapısı var. Ama bütün dünyada büyüyor. Elbette bu çerçevede Türkiye'ye de yatırım yapacaktır. Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve hatta ABD'de yatırımlarına devam ediyor." dedi.

Madkour, hem Mekke'nin hem de Medine'nin, ama özellikle de Medine'nin çok eski bir tarihe sahip şehirler olduğunu dile getirdi. Medine'nin tarihinin bin 400 yıllık olduğuna dikkati çeken Madkour, şunları söyledi:

"Hz. Muhammed orada yaşamış, birçok savaşlar olmuş. Yani turizm açısından da ziyaret edilecek birçok noktaya ev sahipliği yapıyor Medine. Hatta çok yakın zamanda biz orada, Avrupa şehirlerinde kullanılan Hop-On Hop-Off dedikleri bir sistem vardır; yani otobüse binersiniz, bir lokasyona gider orada inersiniz, orayı ziyaret edersiniz, sonra bir sonraki otobüse tekrar binip tekrar bir sonraki durağa gidersiniz gibi. Yani ancak çok fazla ziyaret edilecek nokta olan şehirlerde bu sistem kullanılır, biz de bu sistemi kullanıyoruz.

Medine sadece dua edilecek bir şehir olmaktan çıkıyor. Artık daha fazla dünyadan turizm çekmeye başladı. Jabal Ahad olsun, işte savaşların yapılmış olduğu ve diğer yerler olsun, bir sürü turistik noktaya sahip."

"Suudi Arabistan turizmini geliştirmek istiyor"

Madkour, Suudi Arabistan'ın eskiden sadece hac ve umre vizesi verdiğini, şimdi ise artık iş için seyahat edenlere yönelik iş vizesi de vermeye başladığını bildirdi. Çok yakında turistik vize de vermeye başlayacağını ifade eden Madkour, şu açıklamalarda bulundu:

"Yani bu zaten turizmin Suudi Arabistan'da genel olarak gelişeceğine bir alamet ve bunu 2030 vizyonu çerçevesinde yapıyor. Çünkü Suudi Arabistan diyor ki; 'ben artık sadece petrole bağlı, petrole dayalı ekonomisi olan bir ülke olmak istemiyorum ama turizmimi de geliştirmek istiyorum'. Burada İslam tarihine dair çok ciddi değerler var, o yüzden haccın ve umrenin yanında turizm sektörünün önümüzdeki senelerde özellikle Medine'de son derece hızlı geliştiğini göreceksiniz. Mekke'de tabii ki ziyaret edilecek yerler sınırlı ama Medine'nin çok hızlı bir şekilde bir turizm şehrine evrildiğini göreceğiz."

Zamzam Pullman'ın Medine'de en son açılan otel olduğunu, bir yıl önce açıldığını belirten Madkour, şehrin en yeni oteli olduklarını söyledi. Daha yeni yeni pazarda kendilerini kabul ettirdiklerini kaydeden Madkour, şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığımız ülkeler de yeni yeni bizi tanımaya başlıyor. Ama Türkiye bizim için çok önemli. Zaten biz her sene sık çalıştığımız ülkeleri ziyaret ederiz ve bu ziyaretlere her zaman Türkiye ile başlarız. Hedefimiz, orta ve uzun vadede de Medine'nin en iyi oteli olarak, yani standartları belirleyen en iyi oteli olarak kendimizi kabul ettirmek.

Her zaman Türk misafirlerimize sunduğumuz ayrıcalıklar var. Çünkü bir kere her şeyden önce biz Türk pazarını çok iyi tanıyoruz. Ben Medine'de bizzat 10 yıldır çalışıyorum ve orada çalıştığım bütün otellerde odalar olsun, yiyecek-içecek olsun gerçekten Türk misafirlerimizin taleplerini her zaman dikkate alıyoruz. Mesela bizim şu andaki otelimizde halihazırda çalışan 2 Türk aşçımız var. 2 personeli de işe alıyoruz. Biri resepsiyonda olacak, biri oda servisinde. Yani bizim sloganımız, 'Medine sizin evinizden uzaktaki eviniz' ve herkesin de bunu böyle bilmesi ve hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

"Türkiye dışarıdan en çok misafir aldığımız 4. ülke"

Zamzam Pullman Makkah Hotel Genel Müdürü Hamid Sidine ise Mekke'deki otelin bin 300 odadan oluştuğunu ve misafir kapasitesinin 6 bin kişi olduğunu dile getirdi. En yoğun sezonda 6 bine kadar çıktıklarını aktaran Sidine, şunları kaydetti:

"Tabii ki en yoğun geçen sezonumuz Ramazan ve hac zamanı. 8 restoranımız var. Bu 8 restoranda 6 bin misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Odalarımızın çoğunda kısmi Kabe manzarası bulunuyor. Otelin içerisinde 27 milliyetten bin çalışanız ve her gün 17 farklı milliyetten misafirlerimizi ağırlıyoruz. Mekke'de toplam 5 yıldızlı otellerin kapasitesi 14 bin oda. Bizim de bin 300 odamız olduğuna göre yaklaşık pazar payının yüzde 10'una sahibiz.

Hac ve umrede en çok misafir aldığımız ülkeler arasında Türkiye 5. sırada. Endonezya, Pakistan, Mısır, bir de tabii yerel, bizim bölgede en büyük müşterimiz Suudiler. Körfez ülkelerinden gelen, Bahreyn olsun, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, onlara bölge halkı diyoruz. Bölge halkı ağırlıklı olarak baktığımız zaman, en çok misafir aldığımız dışarıdan ülke anlamında Türkiye 4. ülke. O yüzden de bizim için elbette son derece mühim."

Etkinlikte, kum sanatı sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Hz. Muhammed'in hicretini canlandırdı. Ayrıca, bir ödül töreni gerçekleştirildi ve 2016-2017 Hac döneminde Zamzam Pullman ile çalışan acentelere ödül verildi.