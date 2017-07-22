Meclis’ten Kudüs Çıkarması

İsrail’in Müslümanların ilk kıblegahı ve yeryüzünde en kutsal sayılan 3 mescidden biri olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan saldırılarıyla ilgili TBMM de harekete geçiyor. Milletvekilleri, Kudüs’ü ziyaret ederek Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için taşıdığı öneme vurgu yapacak. Karar’ın edindiği bilgilere göre, Kudüs programıyla ilgili hazırlıklar, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan tarafından yapılıyor. Kudüs ziyaretinin ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anlamlı etkinliğe yoğun bir katılımın sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla Turan, sadece dostluk grubu üyelerini değil, iktidarıyla muhalefetiyle Meclis çatısı altındaki tüm milletvekillerini Kudüs’e davet edecek.

Milletvekillerine “Gelin Kudüs’e hep birlikte gidelim. Kudüs ve Mescid-i Aksa’da olanları, Filistinlilerin yaşadıklarını yerinde gözlemleyelim” çağrısı yapılacak. Türkiye’den gidecek milletvekili kafilesini, Filistinli milletvekilleri karşılayacak. Program kapsamında İsrail güvenlik güçlerinin ablukaya aldığı Mescid-i Aksa da ziyaret edilerek, tüm dünyaya Türkiye’nin Harem-i Şerif’e zarar verilmesinin karşısında olduğu mesajı verilecek. Kudüs ziyareti, geçtiğimiz gün Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan’ın Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’yı kabulünde de gündeme geldi. Büyükelçi Mustafa, Türk milletvekillerinin böyle bir dönemde Kudüs’e gelmesinin Filistin halkını ziyadesiyle memnun edeceğini, böyle bir ziyaretten güç alacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Karar gazetesi