Meclis’teki Askeri Vesayet İzlerini Taşıyan Fotoğraflar Kaldırılıyor

15 Temmuz’da FETÖ’cü subayların kullandığı F-16 savaş uçaklarından atılan bombaların hedefi olan TBMM’de askeri vesayeti çağrıştıran tüm sembol ve görsel materyaller ayıklanıyor. Meclis’in sembolik anlamı olan, İsmet İnönü Bulvarı’na bakan ön cephesinde askerleri nöbet tutarken gösteren fotoğraflar, yıllardır asıldıkları yerlerden kaldırılacak. Sökülen eski fotoğrafların yerlerine panolara askerlerin yer almadığı yeni ön cephe fotoğrafları asılacak.

Öte yandan TBMM yönetimi, iktidar ve muhalefet milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan bazı tarihi tabloları Ankara’ya getirerek Meclis’te sergilemeyi planlıyor. Buna göre, dönemlerinin tanınmış ressamlarının elinden çıkan sanat harikası tablolar, Meclis’in görünür köşelerine konulacak. Tablolar, Meclis’i ziyarete gelen vatandaşlar tarafından da görülebilecek.

Kaynak: Karar gazetesi