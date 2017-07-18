Meclis'te Frak Giyme Zorunluluğu Kalkıyor

TBMM Başkanı ve Meclis Başkanvekillerinin, TBMM Genel Kurulunu yönetirken frak giyme zorunlukları kalkıyor.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Meclis İçtüzük değişiklik teklifini görüşmeye devam ediyor.

Teklifin bugünkü görüşmelerine, kürsüde bulunan başkan ve milletvekillerinin kıyafetini düzenleyen 5. madde üzerinden başlandı.

MADDE NE GETİRİYOR?

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmelerin ardından 5. madde kabul edildi. Söz konusu maddeyle, Başkanlık kürsüsünde bulunan Başkanın frak giyme zorunluluğu kalkıyor.

Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler, koyu renk elbise giyecekler. Genel Kuruldaki milletvekilleri, bakanlar, TBMM idari teşkilat memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek.

Görevlilerin kıyafeti ise Başkanlık Divanınca tespit edilecek.