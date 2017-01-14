Meclis Genel Kurulunda 'Soykırım' Tartışması

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14.01.2017 09:52
Meclis Genel Kurulunda 'Soykırım' Tartışması
HDP İstanbul Milletvekili Paylan'ın, TBMM Genel Kurulunda "soykırım" ifadesini kullanması tartışmaya neden oldu.

Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin görüşmelerinde söz alan Garo Paylan, yok sayılanların ya sessizliğe büründüğünü ya da isyan ettiğini söyledi.

Paylan, 1913-1923 yıllarında Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudilerin kaybedildiğini iddia ederek, "Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar." dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti'li milletvekilleri, bu sözlerinden dolayı Paylan'a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da Paylan'dan sözlerini düzeltmesini istedi. Aydın, o dönem karşılıklı acılar yaşandığını ancak bunun soykırım olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

"MİLLETİ YARALAYICI İFADELER KULANAMAZSIN"

Konuşmasını sürdüren Paylan, "Bir zamanlar yüzde 40'tık, bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki... Ben adına soykırım diyorum, siz ne derseniz deyin. Adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Gelin adını siz koyun, hep beraber yüzleşelim. Artık biz yok hükmündeyiz, binde bire düşmüş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Aydın, milletin kürsüsünden, milleti yaralayıcı ifadeler kullanılamayacağını dile getirdi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, "Soykırım kelimesini düzeltecek." diye tepki göstermesinin ardından ayağa kalkan AK Parti'li milletvekilleri, Paylan'ın sözlerine karşı çıktı.

TBMM Başkanvekili Aydın, tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.

PAYLAN'A CEZA

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi nedeniyle geçici olarak Meclisten 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

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