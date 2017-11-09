Meclis Başkanlığı Seçim Süreci Pazar Günü Başlıyor

Meclis Başkanlığı seçim süreci 12 Kasım Pazar günü başlıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın görev süresinin 22 Kasım Çarşamba günü sona ermesi nedeniyle, yeni Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Lösemili çocuklar hakkında yaptığı gündemdışı konuşmada, 2-8 Kasım haftası Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu anımsattı.

2 bin çocuğun lösemi tedavisi gördüğünü belirten İrgil, "Gelin, o saçları dökülen, maske takan çocukları yalnız bırakmayalım, çocukların tedavi gördüğü LÖSEV'e sahip çıkalım." dedi.

İrgil, LÖSEV'in siyasi bir yanının olmadığını, kamu yararına çalıştığını belirterek, LÖSEV Hastanesinin tam kapasite ile çalışmasına izin verilmesini istedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce depremi hakkında yaptığı gündemdışı konuşmada, yarının 10 Kasım olduğunu anımsattı ve TBMM'nin kurucu başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını söyledi.

Keşir, 12 Kasım 1999 yılındaki Düzce depreminin üzerinden 18 yıl geçtiğine dikkati çeken, 17 Ağustos 1999 depreminin daha yaraları sarılmadan 12 Kasım 1999'da ikinci depremin meydana geldiğini ve bu depremde Düzce'nin çok büyük hasar gördüğünü belirtti.

Ayşe Keşir, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin, bu alanda yapılması gereken konular için milat olduğunu söyledi. AFAD'ın bu konuda yaptığı çalışmalara değinen Keşir, depremlerden sonra yapılan çalışmaları anlattı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ise avukatların sorunları hakkında gündemdışı konuştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, yarının 10 Kasım olduğunu anımsatarak, Meclisin kurucu başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Meclis Başkanlığı seçim süreci

Başkanvekili Aydın, daha sonra, TBMM Başkanlığı seçim sürecini Genel Kurulun bilgisine sundu.

Aydın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te seçildiğini, görev süresinin 22 Kasım 2017'de sona ereceğine işaret etti.

Anayasa'nın 94. TBMM İçtüzüğü'nün 10. maddesine göre, ikinci devre için yapılacak seçimlerde, TBMM Başkan adaylarının, Meclis üyeleri içinden birinci devre için seçilen başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirileceğinin hüküm altına alındığını belirten Aydın, "Bu nedenle başkan adaylarının, başkanın görev süresinin dolmasından önceki 10. gün olan 12 Kasım 2017 Pazar günü ile 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00'e kadar Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir." dedi.