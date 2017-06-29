MEB’den "Sözleşmeli Öğretmenlik” ve "Mülakat” Uygulamasına Devam Kararı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığını ziyaretinde, yaptığı açıklamada, taşeronlarla ilgili sorunun çözümüne ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuda bugüne kadar ne söz verdilerse yerine getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Taşeronla ilgili Başbakanımızın talimatı var. Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Devlet Personel Başkanlığımız üzerinde çalışıyor. İnşallah tamamlandığında milletimizin huzuruna gelecek. Halka ne söz verdiysek mutlaka yerine gelmiştir ama orada bir zamanlama problemi vardı. O da inşallah Maliye ve Çalışma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla çözümlenecektir diye düşünüyorum."

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

Gazetecilerin, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarını hatırlatması üzerine Yılmaz, kendisinin ve bakanlığından bir kişinin böyle bir açıklaması olmadığına işaret etti.

Birilerinin, bu uygulamanın kalkmasını istediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli personel alımı uygulaması başlatıldı. Dolayısıyla böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun, daha objektif kriterlerle nasıl herkesi ikna eder şekilde yapılır, o doğrultuda Başbakanlığın talimatı var. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması, Sözleşmeli öğretmen devam edecek."