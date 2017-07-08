MEB'den İzinsiz Eğitim Faaliyetlerine 3 Milyon 642 Bin Lira Ceza

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan denetimler sonucunda, 22 ilde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan eğitim veren kurumlar, toplam 3 milyon 642 bin 835 lira idari para cezası kesilerek kapatıldı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, denetim elemanlarınca, bu yılın başından itibaren 81 il genelinde merdiven altı olarak da tabir edilen, bakanlıktan ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüten kurumlara ilişkin çalışma yürütüldü.

"Eğitim merkezi", "eğitim danışmanlığı", "eğitim rehberliği", "kariyer rehberliği", "eğitim koçluğu", "ödev merkezi" gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden eğitim faaliyetinde bulunan yerlere, 2017 Ocak ayından bu yana toplam 3 milyon 642 bin 835 lira idari para cezası verildi.

En çok idari para cezası kesen valilikler arasında ilk sırada 2 milyon 39 bin 962 lira ile İstanbul Valiliği, ikinci sırada ise 403 bin 110 lira ile Van Valiliği yer aldı.

AA