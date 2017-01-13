MEB Yeni Müfredatı Bugün Açıklıyor

»Ana Sayfa»Eğitim
13.01.2017 04:02
MEB Yeni Müfredatı Bugün Açıklıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugün yeni müfredatı açıklayacak.

Bakan Yılmaz'ın da katılacağı bilgilendirme toplantısında 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KPSS Puan Türlerine Yeni Düzenleme03 Ocak 2017 Salı 18:03
  • TEOG Sonuçları Açıklandı03 Ocak 2017 Salı 14:16
  • Açıköğretim Sınavları Başlıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
  • Ne Bitmez Soruşturmaymış!29 Aralık 2016 Perşembe 18:39
  • 9 İlde Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi28 Aralık 2016 Çarşamba 22:54
  • ‘Mezun Olmasına 3 Dersi Kalan Öğrenciler Artık Bir Dönem Daha Beklemeyecek’26 Aralık 2016 Pazartesi 11:12
  • Üniversite Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği Değişti23 Aralık 2016 Cuma 12:30
  • MEB, PISA 2015 Raporunu Açıkladı22 Aralık 2016 Perşembe 12:37
  • YGS ile Girilen Eğitim Fakülteleri LYS ile Öğrenci Alacak22 Aralık 2016 Perşembe 12:34
  • “Öğretmenlik Bölümlerine Başarı Sıralaması Şartı Getirildi”22 Aralık 2016 Perşembe 11:22
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim