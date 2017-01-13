MEB Yeni Müfredatı Bugün Açıklıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugün yeni müfredatı açıklayacak.
Bakan Yılmaz'ın da katılacağı bilgilendirme toplantısında 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.
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