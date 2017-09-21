MEB, TEOG Taslağını Bakanlar Kurulu'na Sunacak

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG’un yerine getirilecek yeni sistemi Bakanlar Kurulu'na sunacak. Milli Eğitim Bakanlığı, kurulda hangisi öne çıkarsa o konuda teknik çalışma yapacak. Alternatifler arasında adrese dayalı kayıt sistemi ve sadece başarılı okullar ile başarılı meslek liselerine sınavla öğrenci alma gibi seçenekler var.

Alternatifler arasında adrese dayalı kayıt sistemi ve sadece başarılı okullar ile başarılı meslek liselerine sınavla öğrenci alma gibi seçenekler bulunuyor.

Başarılı meslek lisesi de sınavla öğrenci alacak

Bakanlığın üzerinde çalıştığı alternatif sistemler şöyle: Başarılarıyla dikkat çeken Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Liselerinin öğrencileri yine sınav yoluyla seçmeye devam edecek. Tarihi ve köklü liselere de öğrenciler sınav yoluyla yerleşecek. Başarılı liselerin listesini yapan Bakanlık, ders notu yüksek olan öğrencilerin bu okulların sınavına girebilmesini sağlayacak. Özel okulda şişirilmiş notları bulunan öğrenci de böylelikle sınava takılacağından not yoluyla eşitsizlik yaşanmayacak. Bu okulların sınavlarını ise MEB merkezi olarak yapacak. Bakanlar Kurulu’na sunulacak seçenekler arasında en çok öne çıkan ise adrese dayalı kayıt sistemi.

Yerel ölçme merkezleri yayınlanacak

Okulların kendi sınavlarını kendilerinin yapması gerekmesi halinde devreye Yerel Ölçme Merkezleri girecek. Halen 23 ilde kurulan Yerel Ölçme Merkezlerinin tüm Türkiye geneline yayılması planlanıyor. Bu merkezler TEOG’un kaldırılmasının ardından gerektiğinde yerel sınav yapma görevini üstlenecek. Her okulun kendi sınavını yapması halinde il genelinde sınav seçeneğine başvurulması sağlanacak. Bakanlar Kurulu’na sunulacak alternatifler arasında, ‘Kendi ilinde kendi sınavını yap ve yerleştir’ seçeneği de bulunuyor.

Düşük puanlı okulların statüleri yayınlanacak

Türkiye’de bulunan 300’ün üzerindeki Fen Lisesinden bazılarının başarısı hayli düşük durumda. Belirlenecek puanın altında başarı düzeyi bulunan Fen Liselerinin statüsü değişerek düz liseye dönüşecek. (Yeni Şafak)