MEB, Suriyeliler İçin 2 Bin 78 Eğitim Personeli Alacak

»Ana Sayfa»Eğitim
28.02.2017 14:37
MEB, Suriyeliler İçin 2 Bin 78 Eğitim Personeli Alacak
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 2 bin 78 geçici süreli öğretici ve rehberlik danışmanı alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyuruya göre, valilikler bünyesinde kurulan geçici eğitim merkezlerinde bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu kurumlarda rehberlik hizmetlerini geliştirmek amacıyla Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında, Türkçe öğreticisi ve rehberlik danışmanı olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli istihdam edilecek.

23 İL VE İLÇELERİNDE REHBERLİK HİZMETİ VERİLECEK

Bu personelle Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda Türkçe öğretilecek ve rehberlik hizmeti verilecek.

Başvuru için bugün itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Geçici süreli Türkçe öğreticiliğine başvuracaklar için, 4 yıllık lisans öğretimi yapan eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği veya Türkçe öğretmenliği alan mezunu olmaları ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlamış olmaları şartı aranacak.

Geçici süreli rehberlik danışmanı başvurusu yapacakların ise 4 yıllık lisans öğretimi veren eğitim fakültelerinin "rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü" veya "eğitimde psikolojik hizmetler" bölümü mezunu ve KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular, 3 Mart mesai bitimine kadar "www.meb.gov.tr", "http://pictes.meb.gov.tr/", "http://hbogm.meb.gov.tr/" elektronik adresleri üzerinden yapılacak.

  

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek22 Şubat 2017 Çarşamba 09:49
  • Başbakan Yıldırım: 20 Bin Öğretmen Adayının Ataması İşlemleri Mart’ta Başlayacak21 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Önce Kendileri Öğrenip Sonra Ailelerine Öğretiyorlar20 Şubat 2017 Pazartesi 18:01
  • İngilizce Öğrenmek İçin En Pahalı Ülke İngiltere, En Ucuz Kanada19 Şubat 2017 Pazar 13:20
  • Kur’ân’ı Daha İyi Anlayabilmek İçin 34 Yıl Sonra Okullu Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 17:11
  • 20 Bin Öğretmen Alımı İçin Takvim Açıklandı17 Şubat 2017 Cuma 15:44
  • "Şehit Yakınlarına İstedikleri Üniversitede Eğitim İmkanı Verilecek"15 Şubat 2017 Çarşamba 17:37
  • Taş Değirmenin Geliriyle 7 Çocuğunu Üniversitede Okuttu15 Şubat 2017 Çarşamba 14:24
  • Çocuğunu Okula Göndermeyen Veliye Para Cezası14 Şubat 2017 Salı 16:39
  • Diploma Denklik Başvuruları "E-Devlet"te13 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim