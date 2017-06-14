MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Olumlu Değişmeler

Eski yönetmelikte Sosyal Etkinliklerin Amacı başlığı altında ki 5. Maddede yer alan “Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.” ibaresi kaldırıldı.

Eski yönetmeliğin 24. maddesi olan yayınlar kısmı, yeni yönetmelikte 12. maddede yer almış ve I bendinde yer alan okul dergi ve gazetelerinde yer alan yayınlarda; “Öğrencilerin Türk Bayrağı'na, vatanına, milletine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Türkiye Cumhuriyetine, demokrasi ve insan haklarına karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılığını yansıtan ve ülkesine, milletine ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilim adamı ve sanatçıların hayat ve eserlerini tanıtan,” kısmı kaldırıldı.

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin törenleri belirleyen 28. Maddesinin d bendinde bulunan “Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır.” ve aynı maddenin g bendinde bulunan “Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir.” ibareleri yönetmelikten kaldırılmıştır.

Bayramlar, belirli gün ve haftalar yeni yönetmelikte düzenlenerek 4 yeni madde eklenmiştir. Buna göre belirli gün ve haftalar çizelgesine, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kutlu Doğum Haftası 14-20 Nisan, Kut-ul Amare Zaferi 29 Nisan, İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tarihleri eklendi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin tam metni: