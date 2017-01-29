MEB 'Öğretmenlik Uygulaması' Bilgilerini Arşivleyecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında "öğretmenlik uygulaması" derslerini alan eğitim fakültesi öğrencileri ve "pedagojik formasyon" eğitimi alan öğrenciler ile bunların danışman öğretmen ve öğretim elemanlarına ait devamsızlık, ders notu ve eğitimlerine ilişkin tüm bilgiler "Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi" ile arşivlenecek.
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında gerçekleştirilen öğretmenlik uygulama derslerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi, uygulama öğrencilerinin aktif katılımının sağlanması ve sürecin kontrol edilebilirliği için MEBBİS üzerinden "Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi" uygulamaya açıldı.
Uygulama ile bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik uygulaması dersi alan eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler ile formasyon eğitimi veren danışman öğretmen ve danışman öğretim elemanlarının devamsızlık, ders notu bilgileri ve uygulama süreçleri kontrol edilecek.
Eğitim fakültelerinin son sınıfında okuyan ve pedagojik formasyon dersine katılan uygulama öğrencilerinin notları artık evrak üzerinden değil, "Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi" üzerinden değerlendirilerek üniversitelere gönderilecek.
Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi'ne 2016-2017 güz döneminden itibaren dahil olmayanların öğretmenlik uygulaması dersi tamamlanmamış sayılacak ve öğretmen atamaları gerçekleştirilmeyecek.
Kaynak: AA
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