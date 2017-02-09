MEB 20 Bin Öğretmen Alacak

»Ana Sayfa»Eğitim
09.02.2017 14:51
MEB 20 Bin Öğretmen Alacak
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyuracağız; 20 bin öğretmenin alımını yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

 

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