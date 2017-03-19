Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı

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19.03.2017 18:13
Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı
​​​​​​​Mazlumder'in Ankara'da mahkeme kararı ile yapılan genel kurulu ile yeni başkanı Ramazan Beyhan oldu. 16 Şube kapatıldı. Genel Merkez İstanbul'a taşındı.

Mazlumder, Mahkeme kararıyla bugün Genel Kurul'a gitti. Ankara Araştırma Kültür Vakfı'nda yapılan Genel Kurul'a mevcut yönetim katılmadı. Genel Kurul sonucunda mevcut Genel Başkan Ahmet Faruk Ünsal'ın yerine Mazlumder İstanbul Şube Başkanı Ramazan Beyhan Genel Başkan olarak seçildi. Genel Merkez İstanbul'a taşındı.

Genel Kurul'da verilen önerge ile Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Batman, Mersin, Van, Şırnak, Sakarya şubelerinin de aralarında bulunduğu 16 şube, delegelerin oylarıyla kapatıldı.

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