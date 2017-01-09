Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası

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09.01.2017 22:29
Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
​​​​​​​Mazlum-Der Mardin Şube Başkanı Av. Seyfettin Baysal, Mazlum-Der Genel Merkezi'nin son dönemdeki politikalarına tepki amaçlı istifa ettiğini açıkladı.

Mazlum-Der Mardin Şube Başkanı Av. Seyfettin Baysal,  istifa etti. Mazlum-Der Genel Merkezi'nin son dönemdeki politikalarına tepki amaçlı istifa ettiğini belirten Baysal, “Mazlum-Der Genel Merkezi; temel hak ve hürriyetleri ihlalini bir insan hakları ihlali olarak görmeyip bu ihlalleri siyasal amaçlı olarak kullanan bir yapı görünümüne bürünmüştür. Bu durumda derneğin genel amacı İnsan hakları ihlallerini ortaya çıkartmak için kamuoyun oluşturmak olmayıp, bu hak ihlallerini bir siyasi argüman olarak siyasal iktidara karşı kullanmaktadır.” dedi.

Mazlum-Der Genel Merkezi'nin özellikle son dönemlerde yapmış olduğu talihsiz açıklamaları kabul edilemez bulduğunu kaydeden Baysal, sözlerine şöyle devam etti;

“Ülkemizin topyekûn hedef haline geldiği bu süreçte Genel Merkezin siyasi bir büro gibi davranması karşısında sessiz kalmamızı elbette kimse bizden beklemesin. Terör örgütlerine hizmet eden belediyelere kayyum atanmasını, bir siyasi partinin gündeme getirdiği asılsız iddiaları dikkate alarak ve araştırma yapmadan, terör örgütlerine hizmet eden kişilerin gözaltına alınmasını kabul edilemez bulan genel merkezin bu tutumu bunun açık bir göstergesidir. Mazlum-Der genel  merkezi malum bir yapının siyasi bürosu haline gelmiştir. Bu sebeplerden ötürü başkanlığını yürüttüğüm Mardin Mazlum-Der Şube başkanlığı görevi ve yönetiminden istifa ediyorum.” (M. Salih Keskin – İLKHA)

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