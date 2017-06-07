May’in Vaadi: İnsan Hakları Yasalarını Değiştirebiliriz

İngiltere’de bu perşembe günü düzenlenecek olan genel seçimlerle ile ilgili gerçekleştirdiği son konuşmasında İngiltere Başbakanı Theresa May “güvenlik” ile ilgili endişelere değindi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra’nın batısındaki Slough’da düzenlenen bir kampanya etkinliğinde konuşan May, “terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesi ve tehlike arz ettiği hâlde mahkemeye çıkarılamayan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması için” insan hakları yasalarında değişikliklere gidebileceklerini söyledi:

“Eğer insan hakları yasaları bunları yapmamıza engel oluyorsa, o zaman biz de bu yasaları değiştiririz. Eğer perşembe günü bu ülkenin seçilmiş başbakanı olursam çalışmalar cuma günü başlar.”

“Daha Uzun Hapis Cezası”

May, “terörizm” suçlarından hüküm giyenlere daha uzun hapis cezası verilmesi gibi politika değişiklikleri olabileceğini de dile getirdi.

Bazı kaynaklar May’in “sokağa çıkma yasağı ilan etme, ziyaret edenlere kısıtlamalar getirme ve şüphelilerin iletişim araçlarına sınırlama getirme” gibi önlemler alabileceğini söylediğine de değindi.

Hükümet Eleştiri Oklarının Hedefi

İngiltere’de mart ayından bu yana üç adet saldırının gerçekleşmiş olması hükümeti ve güvenlik güçlerini eleştiri oklarının hedefi hâline getirmişti.

Özellikle muhalefet, hükümeti 200 bin polisin işine son vermekle suçluyor.

May, en son Londra’da cumartesi gecesi düzenlenen ve 48 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından “radikal ideolojilere” çok fazla müsamaha gösterildiğini savunarak “Artık yeter demenin zamanı geldi.” demişti.

“Manifestoda Son Dakika Değişikliği”

Muhalefetteki İşçi Partisi ise May’in sözlerinin Muhafazakâr Parti’nin manifestosundan son dakikada dönmek anlamına geldiğini vurguladı.

May’in lideri olduğu Muhafazakâr Parti, manifestosunda Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları normlarına bağlı kalacaklarını söylemişti.